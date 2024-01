Condividi questo articolo:

ROMA (ITALPRES) – “Concordo pienamente sul fatto che le privatizzazioni non debbano avere come unico scopo quello di fare cassa per ridurre il debito pubblico, ma che debbano invece essere considerate anche uno strumento di politica industriale e un fattore di sviluppo dell’economia italiana e posso confermare che è esattamente questa la strategia che ci muove”, ha detto la premier nel corso del question time alla Camera.ads/gtr (Fonte video: Camera dei deputati)