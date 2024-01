Dacia, numeri restano positivi

ROMA (ITALPRESS) – Anche nel 2023 Dacia ha continuato la sua crescita in Europa e nel mondo. La casa automobilistica del gruppo Renault per la prima volta è entrata nella top dei marchi che hanno venduto di più nel vecchio continente, ed è addirittura al secondo posto per le vendite dirette ai clienti privati. Una leadership che diventa assoluta se si guarda a Italia e Francia. Per il 2024 il menù è ricco, con la nuova versione dell’unica elettrica di Dacia, la Spring, il nuovo Duster e dalla fine dell’anno il Bigster, un veicolo del segmento C.Intanto si difende molto bene la Sandero, che ha venduto quasi 270 mila esemplari in tutto il mondo, con una crescita del 17,6%. Con 200.633 unità vendute a livello globale anche Duster è in aumento dell’1,7% rispetto al 2022. Jogger è il modello che ha incrementato maggiormente le vendite con 94.095 unità nel mondo e il 65,6%. Infine con 61.803 unità vendute l’elettrica Spring, con un incremento del 26,4%.

