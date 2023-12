Milano-Cortina, Salvini “Lavoriamo perchè Olimpiadi solo italiane”

MILANO (ITALPRESS) – “Come promesso in questi giorni abbiamo lavorato sulla questione della pista da bob. Stiamo ascoltando i territori, da lunedì cominceremo anche informalmente a coinvolgere tutti. Le Olimpiadi di Milano Cortina devono essere olimpiadi italiane e la pista di bob, rispettando costi e tempi, deve essere a Cortina. E su questo stiamo lavorando direttamente come ministero, senza spendere un euro in più e senza perdere ulteriore tempo. Da lunedì saranno coinvolti tutti gli enti locali e le realtà del territorio”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’evento ‘L’Italia dei Sì 2023-2032’ al Mind, Milan Innovation District, nell’ex area Expo di Rho. “L’obiettivo è di fare bene e di fare in fretta perché le Olimpiadi invernali 2026 sono un’occasione incredibile di sviluppo e di immagine non solo per Lombardia e Veneto ma per tutta Italia nel mondo”, ha proseguito. Salvini non teme ritardi: “Siamo nei tempi, gli ingegneri questo mi dicono e per questo lavorano”.

