Marche, Acquaroli “Accordo con il Governo per interventi da 530 mln”

ACQUALAGNA (PESARO URBINO) (ITALPRESS) – “Siamo davanti a una somma, oltre 530 milioni di euro tra Fsc e Fondo di Rotazione, che ci consentiranno di potenziare le infrastrutture viarie, di mettere in sicurezza i porti e di prevedere in alcuni porti uno sviluppo turistico e commerciale. Siamo davanti a una serie di interventi che potranno potenziare le politiche dei borghi, politiche per la cultura e lo sviluppo socio-economico”. Lo ha detto Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, intervenendo ad Acqualagna alla firma dell’accordo per la Coesione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

sat (fonte video: Palazzo Chigi)

