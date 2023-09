Per gli asiatici americani in Virginia la sicurezza delle armi è una questione predominante

I primi sondaggi in vista delle elezioni statali di novembre per il controllo legislativo in Virginia mostrano che la violenza armata è una questione importante per gli elettori asiatici americani e delle isole del Pacifico (AAPI). A livello nazionale, l’assistenza sanitaria, l’economia e l’istruzione sono da tempo tra le questioni più critiche per gli AAPI. L’elevata attenzione della comunità alla violenza armata è significativa e potenzialmente in linea con un cambiamento più ampio negli Stati Uniti. Varun Nikore, direttore esecutivo dell’AAPI Victory Alliance, un’organizzazione progressista che ha diffuso il sondaggio, ha dichiarato che “l’istruzione è stata ed è storicamente una questione fondamentale nella nostra comunità. Ma negli ultimi due o tre anni c’è stato un cambiamento. Nella mia mente, la violenza armata peserà molto per le elezioni del 2023”.

Sparatorie di massa

Nathan Chan, assistente professore di Scienze politiche alla Loyola Marymount University, ha affermato che la sicurezza delle armi è emersa come una priorità probabilmente a causa del modo in cui le comunità sono state toccate dalle sparatorie di massa, in particolare quelle in California avvenuto all’inizio dell’anno. “La narrazione ha a che fare con la violenza nelle nostre stesse comunità”, ha affermato Chan. “Quando guardiamo agli eventi accaduti a Monterey Park, quando guardiamo agli incidenti specifici con americani asiatici accaduti nel nord della California, per esempio, questo fa parte della storia”. Gli esperti sostengono che l’elettorato asiatico-americano della Virginia è diventato sempre più critico nei confronti dei candidati, con una popolazione in aumento del 112% dal 2000.

