Il possibile processo a Trump in Georgia potrebbe essere ripreso dalle telecamere di tutto il mondo

Se Donald Trump venisse incriminato nella contea di Fulton, in Georgia, è probabile che il suo processo penale venga trasmesso in diretta televisiva. Questo perché la legge della Georgia richiede che le telecamere siano autorizzate nei procedimenti giudiziari con l’approvazione di un giudice. Nel 2018, la Corte Suprema della Georgia ha stabilito che le aule di tribunale aperte sono un elemento indispensabile di un sistema giudiziario efficace e rispettato. È politica dei tribunali georgiani promuovere l’accesso e la comprensione dei procedimenti giudiziari non solo da parte dei partecipanti, ma anche da parte del pubblico in generale e dei mezzi di informazione che riferiranno sui procedimenti al pubblico.

Accuse pubbliche

A differenza di New York, dove Trump ha dichiarato al mondo di essere stato incriminato e dove il pubblico ha dovuto aspettare giorni prima che il documento fosse aperto, la Georgia richiede che le accuse siano rese pubbliche immediatamente. Il giudice che presiede ha l’ultima parola sull’accesso delle telecamere. Le organizzazioni dei media sono tenute a presentare una richiesta, nota come Regola 22, sottoposta all’esame del giudice. La presentazione delle richieste è spesso considerato più una formalità, in quanto tutte vengono quasi sempre accolte. Ciò significa che se l’ex presidente venisse incriminato e obbligato a recarsi ad Atlanta, il mondo lo vedrebbe probabilmente davanti alle telecamera per la prima volta come imputato, in piedi davanti a un giudice, presentando un appello. Fino ad ora, ci sono state solo una manciata di foto autorizzate che ritrae il tycoon nell’aula del tribunale di New York City, senza alcun video di Trump o dei suoi avvocati che pronunciano le parole “non colpevole”.

