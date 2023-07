“Caronte” in Italia, l’anticiclone africano che porta 48 gradi

Domenica 16 luglio 2023 arriverà il più potente e rovente anticiclone africano “Caronte” che porterà il caldo record per tutta la prossima settimana. Dopo l’afa trasportata dall’anticiclone Cerbero e a seguito dei violenti temporali che hanno fortemente scosso le regioni del Nord il fondatore del sito www.iLMeteo.it, Antonio Sanò, ha comunicato che l’anticiclone Caronte supererà in diverse città molti record di caldo avvenuti in passato.

Intanto, il Piemonte e la Lombardia nella giornata di ieri hanno visto cadere le ultime precipitazioni temporalesche. Sabato 15 non si supereranno i 35-36°C su gran parte delle città, domenica 16 invece si toccheranno anche i 38-39°C nelle regioni della Toscana e del Lazio fino a 40-41°C in Puglia, in Sicilia e in Sardegna. A riguardo, Antonio Sanò ha anticipato: “Il weekend sarà solo l’antipasto di un’escalation termica che potrebbe frantumare molti record di caldo su tante città”.

Questo sarà dunque solo l’inizio di un incremento termico poiché dalla prossima settimana Caronte raggiungerà il massimo della potenza arrivando a misurare valori sopra la media delle temperature del periodo, anche di 12°C. Con queste prospettive le massime saliranno ulteriormente tanto che in Toscana e nel Lazio saranno possibili i 41-43°C (più precisamente a Firenze e a Roma). Fino a 45°C saranno previsti in Puglia mentre il Nord toccherà picchi di 39-40°C; in Sardegna e in Sicilia addirittura l’apice salirà a 48°C (con il rischio di battere il record di caldo italiano che è di 48,8°C). Come precisato da Sanò: “Queste condizioni potrebbero durare per gran parte della prossima settimana e soltanto dopo il 22 Luglio ci potrebbe essere una stemperata”.

Nel dettaglio, www.iLMeteo.it rende noto che sabato 15 al nord ci saranno sole e caldo in aumento. Al centro bel tempo, clima più caldo. Al sud sole e caldo; domenica 16 al nord sole e caldo intenso. Al centro sole e caldo fino a 38°C. Al sud sole e tanto caldo.

Condividi questo articolo: