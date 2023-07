Sicilia: imprese. Il bando “Connessioni” per investire in innovazione e tecnologia

È stato pubblicato dall’assessorato regionale siciliano delle Attività produttive, con una dotazione finanziaria di 5,6 milioni di euro a valere sui fondi Fsc 2021-2027 e Poc Sicilia 2014-2020, il bando “Connessioni – Nuovi luoghi per l’innovazione in Sicilia” per sostenere finanziariamente le imprese e per investire sia in innovazione che in tecnologia. Il bando prevede agevolazioni a fondo perduto pari al 65 per cento dell’investimento. Il contributo è erogato per realizzare o sviluppare luoghi di innovazione, fisici e virtuali, come incubatori, acceleratori, spazi di co-working, dedicati all’insediamento di nuove imprese e in grado di offrire supporto imprenditoriale, attività di networking, consulenze sul modello di business, accesso a servizi e tecnologie avanzate. “Si tratta di una misura che fa parte del pacchetto “Competitività Sicilia” e che guarda al futuro del nostro sistema produttivo. L’obiettivo è realizzare e sviluppare spazi attrezzati per l’innovazione, promuovere e sostenere l’imprenditorialità che guarda al domani, stimolare lo scouting di soggetti e proposte non convenzionali, anche attraverso l’adozione di tecnologie evolute”, afferma l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo. Al contributo possono avere accesso tutte le imprese che intendono investire nella ristrutturazione e nella qualificazione tecnologica, per creare, implementare o ampliare interventi innovativi.

Condividi questo articolo: