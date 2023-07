Tennis: Sinner approda al terzo turno del torneo di Wimbledon

Il talento di Sesto Val Pusteria Jannik Sinner approda al turno del torneo di Wimbledon 2023 battendo l’argentino Diego Schwartzman 7-5 6-1 6-2. In passato lo aveva già messo ko tre volte in passato, di cui due quest’anno sulla terra di Montecarlo prima e Barcellona. Il sesto derby azzurro della storia di Wimbledon, quello tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, è stato invece sospeso sull’1-1 15 pari del quarto set con Berrettini avanti 2-1. I due giocatori si sono lamentati per l’erba umida dopo una serie di cadute che li ha visti protagonisti. Dopo aver giocato un set l’altro ieri e poco più di due ieri, l’incontro del campo 12 si protrarrà ancora oggi. Giornata nefasta, invece, in campo femminile con la sola Elisabetta Cocciaretto in grado di tenere alta la bandiera italiana. Come un anno fa, quando al debutto superò la connazionale Martina Trevisan, la marchigiana ha vinto il suo match d’esordio superando la colombiana Camila Osorio Serrano per 6-3 6-4. Eliminate tutte le altre portacolori dell’Italtennis: Lucia Bronzetti ha ceduto 6-3 6-4 alla rumena Jaqueline Cristian, Camila Giorgi si è arresa 6-2 6-4 alla francese Varvara Gracheva, mentre la qualificata Lucrezia Stefanini ha lasciato strada alla estone Anett Kontaveit per 6-4 6-4. Fuori anche Sara Errani nella prosecuzione dell’incontro che ieri l’aveva vista andare sotto 6-3-0 prima dello stop per pioggia: la bolognese non ha opposto grande resistenza all’americana Madison Brengle e alla fine ha ceduto 6-3 6-1. Eliminata in tre set, nell’ultimo match che ha chiuso la giornata, anche la numero 44 toscana Jasmine Paolini che ha ceduto in tre set alla ceca Petra Kvitova, n.9 del ranking e del seeding, due volte campionessa a Wimbledon (2011 e 2014), in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7 (5), 6-1. Per quanto riguarda gli altri incontri di questa intensa terza giornata, in campo maschile Novak Djokovic ha rispettato il pronostico eliminando in tre set l’australiano Jordan Thompson così come il russo Daniil Medvedev contro il britannico Arthur Fery, mentre sia il greco Stefanos Tsitsipas sia l’americano Taylor Fritz hanno dovuto battagliare cinque set per avere la meglio rispettivamente dell’austriaco ed ex vincitore slam Dominic Thiem e del tedesco Yannick Hanfmann. Nel singolare femminile, eliminazione illustre per la greca Maria Sakkari che dopo essere uscita al primo turno al Roland Garros, è andata fuori al debutto anche a Wimbledon, stavolta contro l’ucraina Marta Kostyuk in tre set. Tutto facile per la numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek che, mentre altre tenniste erano impegnate ancora al primo turno, eliminava al secondo la spagnola Sara Sorribes Tormpo lasciandole appena due game.

