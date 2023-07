“Abbiamo avviato una procedura di tutela presso il tribunale amministrativo del Lazio. Se non avremo risposte, impugneremo il silenzio diniego del governo nazionale, non abbiamo altro da fare”. Ad annunciarlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione dei programmi di Palazzo Santa Lucia in relazione al Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr).

