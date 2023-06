Da Regione Veneto 187mln per ricerca e innovazione

L’assessore allo sviluppo economico della Regione del Veneto, Roberto Marcato, in occasione della presentazione di InnovatiVE, l’iniziativa integrata per comunicare la strategia di specializzazione del Veneto 2021-2027 illustrata a Villa Contarini Camerini di Piazzola sul Brenta, ha ricordato che “La campagna di comunicazione della Regione del Veneto nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente, non è solo un logo per raccontare o comunicare qualcosa, ma vuole essere un elemento di condivisione fra i vari attori dell’economia del nostro territorio regionale: Regione, impresa, università, centri di ricerca, istituzioni, società civile. Tutti insieme per vincere la sfida del futuro e per fare della ricerca e dell’innovazione i punti di forza con cui immaginare un futuro capace di renderci antifragili, in grado di rispondere alle eventuali prossime crisi internazionali e che sia al contempo davvero sostenibile”. Nell’occasione è stato presentato il logo della Strategia che contrassegnerà tutti i progetti di innovazione e ricerca finanziati dalla Regione. “Quello che presentiamo effettivamente è il nostro modello di innovazione. Dei 730 milioni di euro a disposizione del Veneto derivanti dai diversi fondi della programmazione comunitaria 2021-27 e concorrono, direttamente o indirettamente, alla realizzazione della Strategia, ben 185 milioni di euro sono di destinazione esclusiva all’ambito della ricerca e innovazione. È stato uno sforzo enorme aumentare i fondi a disposizione, ma è questa una scelta netta per rafforzare il nostro modello di innovazione che è un modello partecipato, basato sull’ascolto delle esigenze del territorio e di tutti gli interlocutori che ne fanno parte: imprese, università, istituzioni e cittadinanza. Il nostro metodo consiste nel conoscere le necessità e le peculiarità del nostro territorio, decidere e mettere tutto a sistema. Siamo convinti che è necessario mantenere e rinvigorire il nostro modello di crescita, puntando ad un’economia forte e, ribadisco, finalmente sostenibile anche a livello etico”, ha precisato Marcato. “La Strategia di Specializzazione Intelligente non è solo un documento legato alle risorse della programmazione europea. È un documento strategico che ci accompagnerà fino al 2027 e si presenta come un modello in evoluzione continua, soggetto a monitoraggio e revisione. Una strategia viva in evoluzione attraverso la quale realizzazione progetti di crescita per tutto il Veneto”, ha sottolineato Santo Romano, direttore Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria di Regione del Veneto. “Questo non sarà solo il logo legato alla Strategia di Specializzazione Intelligente ma vuole essere il marchio che indica tutto ciò che è innovativo in Veneto attraverso questa immagine chiave che lega i fili dell’innovazione ad una forma che ricorda quella del Veneto”, ha sottolineato Rita Steffanutto, direttore Ricerca Innovazione e Competitività energetica.

