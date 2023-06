Condividi questo articolo:

Sponsor

La Puglia sta investendo in innovazione tecnologica e digitale. Lo scopo è riportare i giovani a popolare questa terra con il loro carico di idee. Per questo la Regione ha fatto tappa al We Make Future di Rimini, presentando le startup pugliesi e le azioni sostenuti dal proprio programma di investimenti. Le startup devono integrarsi sempre di più con il territorio, i centri di ricerca e di formazione. Questo l’obiettivo del nuovo piano di finanziamenti della Regione Puglia.abr/mrv