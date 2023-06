“PhoToscana”: concorso fotografico sul paesaggio toscano nel tempo

Con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sui temi del territorio la Regione Toscana, insieme all’Osservatorio per il Paesaggio, lancia il contest “PhoToscana-Il paesaggio rurale toscano tra permanenze e trasformazioni”. L’ invito è rivolto a coloro che vorranno prendervi parte fotografando questa regione partendo da una selezione di immagini-guida del passato, messe a disposizione dalla Fondazione Alinari con lo scopo di cogliere le trasformazioni del paesaggio, di osservare e capire cosa è accaduto nel tempo intercorso fra lo scatto di allora e quello di oggi. Insomma, rifotografando quello stesso luogo, scatto dopo scatto, si potrà ricostruire il cambiamento del paesaggio nel tempo.

Le iscrizioni al contest fotografico sono aperte da giugno fino al 15 settembre prossimo; le foto che i partecipanti scatteranno in questo periodo verranno caricate dagli stessi sul sito dell’Osservatorio regionale per il paesaggio Toscana e dal 16 settembre fino al 15 ottobre 2023 potranno essere votate dagli utenti che sceglieranno con un “like” l’immagine preferita. Gli autori delle prime venti foto più votate avranno poi l’opportunità e il piacere di scoprire ulteriormente le bellezze e i luoghi della Toscana, grazie alla collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano; i vincitori saranno infatti coinvolti nelle visite organizzate in occasione delle prossime “Giornate FAI di Autunno”, un modo per approfondire la conoscenza del patrimonio di bellezza dell’intero territorio.

Nel presentare questa interessante iniziativa, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha spiegato: “Sono contento di questa iniziativa ideata e realizzata dall’Osservatorio regionale per Paesaggio con la Direzione urbanistica della regione, perché ci offre un’opportunità di riflessione e attenzione al territorio, ci aiuta a leggerlo attraverso una sorta di verifica delle trasformazioni avvenute, ma anche delle permanenze. Grazie alle foto Alinari, un patrimonio che la Regione ha acquistato, possiamo avere delle indicazioni su ciò che la Toscana era e grazie a questo contest possiamo fare un confronto”.

Il presidente Giani ha poi sottolineato l’importanza del Gabinetto Alinari nato nel 1853: “In relazione a questo concorso diventa un elemento di garanzia e di prospettiva strategica degli interventi urbanistici per la tutela del paesaggio che è identitaria per la nostra Regione”.

Anche l’Assessore al governo del territorio, infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli, presente all’introduzione, è intervenuto in merito: “Insieme ai membri dell’Osservatorio per il Paesaggio, che ringrazio, abbiamo pensato ad un’idea nuova e un poco diversa per far apprezzare sempre di più e valorizzare il paesaggio della Toscana. Allora abbiamo messo insieme una selezione delle foto della Fondazione Alinari e chiediamo, con questo contest, a tutti quanti di partecipare e fotografare il paesaggio come si è modificato in questi anni, o come è rimasto intatto da 100 anni a questa parte. Utilizziamo uno strumento nuovo per valorizzare un bene inestimabile della regione quale è il nostro paesaggio”.

