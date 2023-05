Slovenia: a Gorizia la conferenza sulle Valli dell’idrogeno

Le Valli dell’Idrogeno sono sistemi integrati che, in un territorio, connettono in una stessa filiera le fasi di produzione, trasporto e utilizzo finale di questo elemento e i partecipanti alla conferenza tenutasi nei giorni scorsi nel goriziano sloveno per parlare del progetto “North Adriatic Hydrogen Valley” hanno sottolineato il ruolo cruciale che l’idrogeno svolgerà nella decarbonizzazione della società, in particolare per quanto riguarda i trasporti e l’industria. In questo caso, si tratta di un vero e proprio progetto pilota di livello europeo, non solo per le tecnologie coinvolte, ma anche perché risponde alle priorità Ue della Clean Hydrogen Partnership coinvolgendo tre paesi limitrofi nel realizzare a livello transfrontaliero un numero sempre crescente di sinergie. L’obiettivo della conferenza è stato quello di accelerare le attività relative allo sviluppo di quello che figura come il primo progetto transnazionale europeo volto a creare una valle dell’idrogeno dedicata. Al convegno hanno preso parte, tra gli altri, il Ministro sloveno dell’Ambiente, Bojan Kumer, l’Assessore alle Attività Produttive della Regione FVG, Sergio Emidio Bini, e il Segretario di Stato croato per l’Economia e Sviluppo Sostenibile, Ivo Milatic. “Stiamo lavorando insieme per cogliere un’opportunità storica per sostenere l’intera regione, per posizionarci come una delle principali aree europee sfruttando l’opportunità della transizione energetica”, ha affermato Aleksander Gerbec, ceo di Ecubes, uno dei promotori del progetto. L’idea alla base della North Adriatic Hydrogen Valley, che ha riunito partner industriali, istituzionali e locali provenienti dalle aree coinvolte – Slovenia, Croazia e Friuli-Venezia Giulia – è quella di far produrre al territorio interessato 5.000 tonnellate di idrogeno verde all’anno entro il 2030 e segnare l’inizio della transizione comune verso un’energia più verde. Il progetto ha ricevuto una sovvenzione di 25 milioni di euro dal programma europeo Horizon Europe. Per la Slovenia il gruppo energetico statale HSE è la società capofila di un consorzio internazionale di 34 partner.

