Lettini “Boppy” causa di morte per soffocamento nei bambini. Le agenzie federali Usa tardano a trovare una regolamentazione

Nel settembre 2021, i funzionari federali si allarmarono per il numero di bambini soffocati dopo essere stati adagiati su un popolare lettino. Tanto allarmati da consigliare categoricamente ai genitori di dismetterne l’uso. Per la Consumer Product Safety Commission, l’imbottitura e il cuscino Boppy Newborn Lounger , venduto a caregiver esausti che facevano affidamento su di esso come posto sicuro dove mettere i loro bambini, è stata collegata alla morte di otto bambini. L’agenzia federale richiamato oltre 3 milioni di lettini, che per anni sono stati un pilastro sicuro per i piccoli. I membri dello staff del CPSC vollero fare un ulteriore passo avanti. Non era solo il lettino per bambini di un produttore a rappresentare una minaccia potenzialmente letale. L’agenzia pianificò, perciò, di prendere in considerazione la regolamentazione radicale di altri lettini imbottiti per bambini, che alcuni esperti e funzionari ritenevano pericolosi quanto il lettino Boppy. La mossa avrebbe dovuto costringere i produttori a riprogettare i loro lettini o a smettere di venderli. Ma un giorno dopo l’annuncio del richiamo di Boppy, i due commissari repubblicani del CPSC , che all’epoca detenevano la maggioranza, annullarono tutto, approvando un piano operativo annuale che rimosse una proposta per la regolamentazione dei cuscini per neonati. Da allora, i bambini hanno continuato a morire. Sulla base dei registri del CPSC e dei rapporti fatti all’agenzia, sono stati circa cinque bambini a morire in incidenti legati a questo tipo di lettino dalla fine di settembre 2021, Quattro giorni dopo il voto del CPSC e meno di una settimana dopo il richiamo di Boppy, un bambino di 3 mesi del Texas è morto mentre dormiva nel lettino dell’azienda. Suo padre, addormentatosi, si è svegliato trovando suo figlio sdraiato a faccia in giù. La primavera successiva, secondo un altro rapporto, un bambino di 4 mesi è morto per asfissia su un lettino prodotto in Cina, pubblicizzato su Amazon come “perfetto per dormire insieme”. Oltre a questi cinque decessi, è stato stabilito che almeno altri 21 bambini sono morti nei lettini per neonati da dicembre 2015 a settembre 2021, più del doppio dei decessi citati dal CPSC negli avvertimenti pubblici su specifiche marche di lettini. Questo conteggio si basa su un esame di dati governativi, documenti giudiziari, rapporti pubblici esaminati dal CPSC, rapporti di medici legali e documenti ottenuti tramite una richiesta del Freedom of Information Act. Molti dei rapporti sugli incidenti parlano di soffocamento, asfissia o perdita di ossigeno come motivo di morte, e sette cause legali hanno accusato i lettini di esserne la causa. In alcuni dei rapporti al CPSC, i lettini sono stati elencati come uno dei molteplici fattori che contribuiscono a un ambiente di sonno non sicuro. In un caso, dopo che un bambino di 11 giorni è morto di Covid su un lettino, un’agenzia governativa locale ha identificato il “sonno non sicuro” come un potenziale fattore di morte. Tutti i bambini avevano meno di un anno. Il più giovane aveva 4 giorni. “È esasperante ed è insensato – ha dichiarato Megan Parker, di Alton, Illinois, la cui figlia di 2 mesi, Layla, è morta su un lettino Boppy – Non capisco perché non ci sia una maggiore informazione in merito, sapendo che ci sono morti che non vengono segnalate. La cosa potrebbe salvare molte vite umane”.

