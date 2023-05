Come nel resto d’Europa, anche il Verano diventa un museo

Come il Père Lachaise di Parigi, l’Highgate Cemetery e il Kensal Green Cemetery di Londra, il Cementerio de la Almudena di Madrid o anche il settecentesco Chausseestraße di Berlino, anche il Verano, il cimitero della Capitale per eccellenza, conserva la memoria delle celebrità e di chi in vita ha reso servizi di valore alla comunità. Promuovere questo luogo antico è l’obiettivo dei progetti e delle iniziative culturali e di turismo cimiteriale offerti gratuitamente dalla municipalizzata di Roma AMA: visite guidate tematiche, letture, performance teatrali e musicali, proiezioni, mostre espositive, presentazioni, workshop e tanto altro ancora.

Cantanti, presentatori, registi

Il Verano, con i suoi 83 ettari, è il cimitero monumentale più esteso d’Italia e possiede un patrimonio di opere d’arte e sepolture di centinaia di personaggi illustri del mondo artistico, storico, letterario, musicale, cinematografico, teatrale. Rappresenta un museo all’aperto che non ha eguali per la quantità e la particolarità delle testimonianze. Riposano qui il primo trasformista della storia Leopoldo Fregoli, l’indimenticato cantautore Rino Gaetano, il compositore preferito da Fellini, Nino Rota, la cantante Gabriella Ferri, il presentatore della tivù ancora in bianco e nero Mario Riva i registi Anton Giulio Bragaglia, Luigi Zampa, Nanni Loy, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luigi Magni, Sergio e Bruno Corbucci, Alessandro Blasetti, Carlo Lizzani, Elio Petri.

Attori di fama mondiale

Immancabili gli attori che hanno reso eterna l’arte scenica romana, anche se provenienti da altre città come i fratelli Eduardo e Peppino De Filippo, la coppia Rina Morelli e Paolo Stoppa, Amedeo Nazzari, Alida Valli, Ciccio Ingrassia, Oreste Lionello, il giovane Alessandro Momo e i giganti della romanità come Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Raimondo Vianello e Ferruccio Amendola.

Poeti illustri

Il Verano, essendo il primo cimitero della Capitale, è anche il luogo che ospita le spoglie di tanti letterati che hanno illuminato la cultura italiana. Qui giacciono, infatti, i più grandi poeti romaneschi come Gioacchino Belli, Trilussa, Cesare Pascarella, ma anche autori di respiro internazionale come Alberto Moravia, Maria Grazia Deledda, Giuseppe Ungaretti, Gianni Rodari, Natalia Levi Ginzburg.

La settimana dei cimiteri storici

In occasione della Settimana dei Cimiteri Storici Europei, che avrà luogo tra il 27 maggio e il 7 giugno, ASCE-Association of Significant Cemeteries of Europe promuove il tema dei cimiteri come luoghi per il ristoro del corpo, della mente e dell’anima, 21 gli eventi culturali gratuiti su percorsi tematici diversi, di cui 3 speciali. Ogni giorno, il calendario prevede 3 eventi. La domenica, è sempre presente un evento speciale, in cui la passeggiata è arricchita dalle iniziative nella Sala Mater Admirabilis. I percorsi si svolgono a piedi e hanno una durata media di 90 minuti e massima di 2 ore, condotte da guide specializzate e audio-assistite, con microfoni e cuffie monouso. Il programma integrale, modalità di partecipazione è prenotazioni on line si possono trovare all’indirizzo: https://www.cimitericapitolini .it/eventi-e-cultura/

Condividi questo articolo: