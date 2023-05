Ministro Sangiuliano: “I musei italiani attraggono sempre più visitatori”

Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha commentato i dati relativi all’affluenza dei turisti nei luoghi della cultura statali nell’ultimo weekend, ribadendo che i musei nazionali sono sempre più luoghi d’interesse sia per il turismo estero che per i cittadini italiani. “L’ultimo fine settimana ha fatto registrare una trend positivo per i musei italiani e conferma il grande interesse dei turisti verso gallerie, pinacoteche, parchi archeologici e in generale tutti i siti culturali. Visitare una mostra o un museo è un momento di arricchimento personale e tante persone stanno riscoprendo il piacere di dedicare una giornata ai luoghi della cultura. I numeri descrivono un’Italia che attrae chi viaggia alla scoperta della bellezza. Per le istituzioni, questo successo rappresenta la consapevolezza di essere sulla strada giusta e ci spinge a migliorare costantemente l’offerta per attirare sempre più visitatori. Voglio ringraziare le lavoratrici e io lavoratori che hanno garantito l’apertura di musei e parchi archeologici consentendo fondamentali esperienze culturali ai cittadini e ai tanti turisti presenti in Italia”, ha detto il ministro. Secondo i primi dati (provvisori) disponibili il Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio ha ospitato 24.455 visitatori, il Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 14.129, il Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 10.110, le Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 8390, la Reggia di Caserta 5906; Museo archeologico nazionale di Napoli 4200, la Galleria dell’Accademia di Firenze 3895, il Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 3311; Villae – Villa d’Este 2051, il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 1843, il Parco archeologico di Ercolano 1711, i Musei del Bargello – Cappelle Medicee 1533; Galleria nazionale dell’Umbria 1500, il Castel del Monte 1375; MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 1210, la Galleria Nazionale d Arte Moderna e Contemporanea 1097, la MuNDA – Museo nazionale d’Abruzzo 1087, la Villae – Villa Adriana 1016, e i Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 1000. A questi dati si aggiungono i 22.223 visitatori del Vittoriano, gli 8947 del Pantheon e i 4547 del Giardino di Boboli.

Condividi questo articolo: