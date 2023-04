Inchiesta per bancarotta, sequestrati 1200 spazi pubblicitari

Condividi questo articolo:

Un imprenditore residente in provincia di Milano è finito agli arresti domiciliari e altre dieci persone sono state indagate nell’ambito dell’operazione “Billboard” del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro e della Sezione di Polizia giudiziaria. Gli indagati sono stati raggiunti da un’ordinanza emessa dal gip su richiesta della Procura del capoluogo calabrese. Nei confronti dell’imprenditore e di altre cinque persone è stato disposto il divieto di esercitare attività d’impresa per un anno. Gli investigatori hanno sequestrato circa 1.200 spazi pubblicitari (cartellonistica stradale) in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna, del valore di oltre 800 mila euro. vbo/gtr