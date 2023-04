La Basilicata vuole accelerare la transizione energetica

Durante le conclusioni del confronto con gli operatori del settore agricolo e turistico dell’area costiera ionica lucana riguardo l’incidenza dei cambiamenti climatici sui comparti della regione, l’assessore all’Ambiente del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata Cosimo Latronico ha indicato alcuni obiettivi da raggiungere per contrastare questo fenomeno. Nuovi Interventi materiali ed immateriali per la fruizione turistica consapevole e responsabile e la creazione di una regolamentazione condivisa delle modalità di fruizione delle risorse ambientali comprese le spiagge, sono alcune delle misure suggerite da Latronico.

“La strada da percorrere per la decarbonizzazione è chiara e si chiama transizione energetica. Si tratta di un passaggio da un mix energetico incentrato sui combustibili fossili a uno a basse o a zero emissioni di carbonio, basato sulle fonti rinnovabili. Le tecnologie per la decarbonizzazione ci sono, sono efficienti e vanno scelte a tutti i livelli. E un grande contributo alla decarbonizzazione arriva dall’elettrificazione dei consumi finali.

Si tratta di rimpiazzare in tutti i settori le tecnologie basate sui combustibili fossili con quelle che utilizzano l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, ottenendo non solo l’abbattimento delle emissioni a effetto serra, ma anche dell’inquinamento atmosferico, in particolare nelle città. Il cambiamento del clima non aspetta e non si ferma – ha concluso Latronico. Serve un cambiamento culturale forte, un vero e proprio mutamento di paradigma per tradurre in realtà ciò su cui tutti ormai sono d’accordo”, ha osservato Latronico.

