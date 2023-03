L’uomo al centro dei processi di sviluppo

Nata su iniziativa del Senatore Riccardo Pedrizzi, dirigente di banca, già presidente della Commissione Finanza del Senato della Repubblica, intellettuale cattolico e scrittore prolifico, che in veste di presidente del gruppo laziale ha fortemente voluto un momento conviviale di apertura dell’anno sociale, la kermesse dell’Ucid è ormai un appuntamento di livello nazionale al quale ogni anno partecipano e relazionano le cariche apicali dello Stato, gli esponenti del Governo in carica, i gran commis dell’industria pubblica e privata italiana, delle banche, della finanza, delle organizzazioni di categoria, quei corpi sociali intermedi che sono il vero motore della democrazia.

Al centro degli interventi i temi più cari alla dottrina sociale cristiana, a dimostrazione di come il magistero della Chiesa possa ancor oggi indicare a persone con ruoli di responsabilità alcuni importanti principi e criteri di orientamento in grado di ispirare scelte più sagge e responsabili, che siano davvero al servizio del bene comune.

E proprio questo appuntamento è particolarmente caro all’universo giovanile imprenditoriale e dirigenziale, perché proprio la cena di Spazio Novecento è il luogo dove nascono nuove conoscenze, reti e sinergie dalle quali scaturiscono le iniziative del Movimento Giovani dell’Ucid, le quali spesso vedono la collaborazione di altre organizzazioni giovanili di categoria.

Quest’anno, fra le oltre 500 personalità che vi prenderanno parte, relazioneranno su “L’autonomia energetica per la sovranità nazionale” il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, il ministro della giustizia Carlo Nordio, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, il ministro della famiglia, delle pari opportunità e natalità Eugenia Roccella, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, la presidente dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici Maria Bianca Farina, l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi e il Direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli Roberto Alesse.

Presenziano S. Em. Rev.ma il Cardinale Giovanni Battista Re, che è il Decano del Collegio Cardinalizio e S.Ecc. Rev.ma il Vescovo Paolo Selvadagi, Consulente Ecclesiastico dell’Ucid gruppo Lazio. L’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, è un’associazione privata, nata nel 1947, che impegna i propri soci alla realizzazione del Bene Comune mediante comportamenti coerenti con lo spirito evangelico e con i grandi principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Si tratta dei valori dello sviluppo, della solidarietà, della sussidiarietà, della destinazione universale dei beni, del bene comune.

Con questo impegno l’Ucid pone al centro l’uomo nei processi di sviluppo, con i suoi valori di libertà, responsabilità, dignità e creatività. E’ fondamentale lo spirito di servizio nei confronti della comunità civile, offrendo le esperienze e le conoscenze che derivano ai propri soci dalla loro attività imprenditoriale e professionale.

I fondamentali principi etici ispiratori e di riferimento che l’Ucid ha adottato e che propone a tutti i propri soci sono: lo sviluppo integrale della persona umana; l’utilizzo equilibrato dei beni del Creato, nel pieno rispetto dell’ambiente, sia per le presenti che per le future generazioni; il sano e corretto esercizio dell’impresa e della professione come dovere verso la società e come opportunità per moltiplicare i talenti ricevuti a beneficio di tutti; analizzare e diffondere la conoscenza delle strategie d’impresa per lo sviluppo e la costruzione del bene comune; la conoscenza e la diffusione del Vangelo, applicando le indicazioni ideali e pratiche della Dottrina Sociale della Chiesa; un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, promuovendo la solidarietà e sviluppando la sussidiarietà. Da queste linee ideali e di impegno con le opere che mostrano la fede, deriva un’organizzazione composta, a livello nazionale, di circa 4 mila soci. L’UCID Nazionale è articolata a livello territoriale in una ventina di Gruppi Regionali e in un centinaio di Sezioni Diocesane. L’Ucid nazionale fa parte dell’UNIAPAC, “International Christian Union of Business Executives”, che riunisce insieme le associazioni di imprenditori e dirigenti cristiani di una quarantina di Paesi di tutto il mondo.

(Nella foto un momento della cena di apertura dell’anno sociale 2022)

* Presidente Nazionale Movimento Giovani Ucid

