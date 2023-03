Inflazione: a Malta la più alta mai registrata negli ultimi 15 anni

Dagli ultimi dati dell’Ufficio nazionale di statistica maltese emerge che Malta sta affrontando il più alto aumento dell’inflazione degli ultimi 15 anni. Le statistiche ufficiali mostrano che il costo della vita è esploso tra il 2021 e il 2022 a causa della pandemia e dell’invasione russa dell’Ucraina e i dati confermano anche che i temi di maggiore preoccupazione per i maltesi sono i prezzi in aumento con il 61% di quelli intervistati che temono di non poter far fronte alle spese.

Lo scorso mese, i prodotti alimentari e le bevande analcoliche hanno registrato un aumento del 13,2%, seguiti dai prezzi dell’acqua e dell’energia elettrica e dalle abitazioni con un aumento di oltre il 9%. Secondo l’Ufficio nazionale di statistica, l’aumento dei prezzi della carne ha avuto il maggiore impatto sull’aumento dei prezzi alimentari. I prezzi erano già in aumento nella ripresa post-pandemia del 2021 a causa dell’aumento del costo del grano e dei prodotti agricoli e della carta, che hanno aumentato incredibilmente l’anno dopo l’invasione russa. L’inflazione nella Unione europea è aumentata di tre volte nel 2022 rispetto ai dati annuali del 2021. Tuttavia, i tassi di inflazione record dell’UE sono legati all’aumento dei prezzi dell’energia come diretta conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina. Secondo la posizione della banca centrale di Malta, l’inflazione alimentare dovrebbe iniziare a moderarsi più avanti nel 2023.

