Ecco i dieci punti de “La Carta di Urbino per il benessere della persona che lavora” presentata all’Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di Bilbao. Il documento è stato predisposto dalla Fondazione Rubes Triva e dall’Osservatorio Olympus dell’Università degli Studi di Urbino, come annunciato ieri dal nostro giornale.

La “Carta” sul “benessere organizzativo” o “salute organizzativa” indica le condizioni culturali e organizzative che determinano la qualità della convivenza in ambito lavorativo ed è, ormai da tempo, argomento di attenzione, anche normativa.

L’integrità psico-fisica delle persone é un bene assoluto e inalienabile.

Privilegiando un approccio etico al lavoro, questa Carta sollecita una riflessione sulle problematiche

ancora irrisolte della prevenzione, enunciando alcuni valori irrinunciabili per l’effettiva tutela della

salute, della sicurezza e del benessere di chi lavora.

Chiunque si riconosca nei principi enunciati in questa Carta e invitato ad accoglierli e diffonderli.

Il lavoro, comunque prestato, deve ispirarsi ai valori della tutela della vita, della dignità della persona, della libera esplicazione della personalità, della sicurezza e della salute, Intesa come benessere fisico, psicologico, relazionale, sociale e organizzativo. Prima la persona e poi il lavoro. In nessun caso la perdita della vita o della salute può costituire un sacrificio necessario. La tutela del benessere delle persone che lavorano non può prescindere da un sistema organizzato di prevenzione, fondato su adeguate politiche aziendali, ispirate a principi etici e non solo economici. Qualunque organizzazione del lavoro può essere salubre e sicura solo se, fin dalla sua progettazione, tutti i rischi vengono costantemente valutati, secondo la migliore scienza ed esperienza ed adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione. Nessuna lesione della salute e della sicurezza della persona che lavora è casuale e ineluttabile. Non ci si deve arrendere di fronte ad alcun rischio. La sicurezza e il benessere riguardano Ie persone che lavorano e non solo I’ambiente lavorativo. Ci si ammala e si muore sul lavoro e di lavoro. La sicurezza e il benessere richiedono una formazione che incida sul modo di essere e di agire delle persone che lavorano. Solo persone consapevoli possono contribuire alla gestione di un efficace sistema di prevenzione. L’efficace organizzazione del sistema di prevenzione esige la partecipazione attiva e responsabile di tutte le persone che lavorano, mediante un approccio collaborativo e solidale che valorizzi l’apporto di ciascuno. Un sistema di prevenzione partecipato implica il coinvolgimento effettivo nei processi decisionali dei rappresentanti delle persone che lavorano. La salute e la sicurezza riguardano non solo le persone che lavorano ma anche l’intera collettività ed esigono efficaci politiche di prevenzione da parte degli attori istituzionali e social.

