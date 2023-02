Turismo, San Marino punta sempre di più sulla cooperazione

MILANO (ITALPRESS) – "Nel 2022 abbiamo migliorato i risultati del 2019, l'anno pre-Covid: è cresciuto il numero dei visitatori. Pensiamo di aver fatto un mezzo miracolo per un paese così piccolo". Lo ha detto Federico Pedini Amati, segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. "Il 2022 – ha spiegato – è stato il primo anno di ripartenza vera dopo il Covid, ma è arrivata la guerra in Ucraina. Il turismo si fonda sulla mobilità delle persone. Se avessimo avuto la possibilità di avere la mobilità completa di tutti i territori e gli Stati, forse avremmo fatto ancora meglio". Pedini Amati ha fatto riferimento a quanto "messo in atto nel 2022 e prima ancora nel 2020" con "la creazione del tavolo territoriale sul turismo che passa nell'accordo tra Italia, San Marino, Emilia-Romagna, Marche e 119 comuni". Recentemente a Bruxelles è stato firmato l'accordo Co-Op 2023. "Abbiamo partecipato a due bandi in meno di un anno", ha spiegato, aggiungendo che si tratta di "bandi europei dedicati a paesi terzi". "Abbiamo portato a casa, assieme all'Italia, a regioni e comuni limitrofi – ha detto -, due bandi per un valore complessivo di circa 530 mila euro di cui la metà a fondo perduto". "Ci siamo aggiudicati due bandi che di fatto collocano la promozione turistica su un territorio che è sempre all'interno dell'Italia. Conviene – ha sottolineato – guardare di più alla Repubblica di San Marino, che produce un effetto all'interno dell'Italia stessa, piuttosto che andare all'estero sempre e comunque. Questi due bandi faranno sì che ci sia una ricaduta economica vera da parte dell'Europa sulla promozione del turismo sui nostri territori". Per Pedini Amati "questa possibilità avuta dall'Europa ha messo in contatto reale amministrazioni locali e sindaci. Mi sono messo a disposizione per parlare con gli amministratori locali e trovare con loro una sinergia", ha sottolineato. "Invito tutti – ha poi aggiunto – a guardare il proprio vicino, anche estero, e sfruttare l'opportunità. Siamo arrivati tutti molto tardi. Questo significa che dobbiamo guardare meglio quello che l'Europa ci propone". Inoltre, per quanto riguarda San Marino, c'è "l'ambizione – ha spiegato – di partecipare a bandi ben più importanti. Vogliamo riportare in attività il vecchio treno storico che andava dalla Repubblica di San Marino a Rimini. Ci sono fondi europei per infrastrutture di questo tipo". Pedini Amati è segretario di Stato dal 2020. Il suo bilancio di questi anni è "positivo". "I numeri ci dicono – ha detto – che quello che abbiamo fatto è stato fatto in un'epoca difficile e ha portato risultati. I dati macroeconomici dicono che siamo tornati a dati superiori rispetto al 2019. Più di così non si poteva fare". Quanto al metodo, "in campo turistico una cosa da sola, qualunque sia il momento, non funziona. Ormai – ha evidenziato – il mondo è globalizzato in tutto. Un po' di tutto, in un progetto pensato, fa ottenere il risultato". Infine Pedini Amati si è soffermato sui prossimi obiettivi. "Il mio sogno per il 2023 – ha detto – è portare nella Repubblica di San Marino un nuovo prodotto legato al mondo alberghiero, di altissimo livello". – foto Italpress – (ITALPRESS). xa5/sat/red 24-Feb-23 11:16

