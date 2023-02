Multa da 5 milioni di dollari per la Chiesa Mormone: nascosto illecitamente un fondo da 32 miliardi di dollari

Multa da cinque milioni di dollari per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, accusata di non aver rivelato adeguatamente le sue partecipazioni di investimento. La Securities and Exchange Commission, che ha emanato l’ordine di pagamento, ha affermato che la chiesa avrebbe nascosto illegalmente, dal 1007 al 2019, i propri investimenti oltre alla gestione di diverse società che farebbero sempre riferimento alla chiesa stessa.

Non è nota la dimensione del suo portafoglio azionario. La SEC ha evidenziato come per la chiesa, la divulgazione dei beni a nome dell’ente senza scopo di lucro, chiamato Ensign Peak Advisors, che gestisce gli investimenti, avrebbe potuto portare conseguenze negative, alla luce delle dimensioni del portafoglio.

La rivelazione della struttura illecita della società di comodo risale al 2018, quando un gruppo precedentemente chiamato MormonLeaks e ora noto come Truth and Transparency Foundation ha affermato che l’entità degli investimenti della chiesa aveva raggiunto i 32 miliardi di dollari quell’anno. L’anno successivo, un informatore ha presentato una denuncia all’Internal Revenue Service, secondo un rapporto del Wall Street Journal del 2020.

In quell’anno, il giornale disse che le partecipazioni della chiesa erano cresciute fino a 100 miliardi di dollari. “Per più di mezzo secolo, la chiesa mormone ha costruito silenziosamente uno dei più grandi fondi di investimento del mondo”, ha detto il Journal. “Quasi nessuno al di fuori della chiesa lo sapeva.” Martedì la SEC ha accusato la chiesa di aver fatto “di tutto” per evitare di divulgare i suoi investimenti e, così facendo, “privare la commissione e il pubblico degli investitori di accurate informazioni di mercato”. Gurbir S. Grewal, direttore della Divisione di applicazione della SEC, ha dichiarato: “L’obbligo di presentare informazioni tempestive e accurate si applica a tutti i gestori di investimenti istituzionali, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e di beneficenza”.

