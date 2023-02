Azienda spagnola pregevole esempio di economia circolare

Il Gruppo Tello Alimentación che iniziò il suo viaggio nel 1968 con l’apertura di un piccolo negozio a San Pablo de los Montes (Toledo), cominciando a vendere prodotti a base di carne, è un significativo esempio di politica aziendale attenta alla sostenibilità ambientale. Infatti, ha lanciato un ambizioso piano che comprende un pacchetto di iniziative volte a garantire che tutti i suoi processi produttivi siano orientati al rispetto dell’ambiente. Così, negli ultimi due anni, l’azienda spagnola è riuscita a ridurre il consumo di 138 tonnellate di plastica. Una delle misure attuate dall’azienda è la sostituzione dei separatori in plastica degli affettati con carta riciclabile al 100%, che ha portato a una riduzione di 26.252 kg di plastica all’anno.

Così riferisce la rivista settoriale Financial Food. Questi separatori di carta non inquinano e possono essere depositati nella differenziata. Inoltre, l’azienda ha ridotto l’uso della plastica nella produzione dei suoi imballaggi, diminuendo notevolmente il peso di questo materiale e incorporando materiali riciclati e riciclabili. Ne sono un esempio i vassoi di plastica delle confezioni, che contengono l’80% di materiale riciclato da bottiglie d’acqua in PET. E’ da segnalare che il 70% delle plastiche utilizzate dall’azienda proviene da materiale riciclato. Allo stesso modo, per le gamme di prodotti freschi sono state inserite vaschette termosaldate in mono PET riciclabile al 100%, sono stati eliminati i sacchetti di plastica nei processi produttivi e sono state, inoltre, sostituite le vaschette di cartone con vaschette riutilizzabili, con una riduzione di 47.532 kg di cartone. La catena virtuosa si estende anche alla riduzione dell’alluminio nei prodotti alimentari in conserva.

La prospettiva aziendale ha superato le vecchie logiche economiche in funzione del nuovo modello dell’economia circolare, basato sul riutilizzo, sul riciclo e sul contrasto degli sprechi.

Condividi questo articolo: