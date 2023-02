Operazione antidroga della Guardia di Finanza in 5 regioni. Eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Trieste nei confronti di 18 nigeriani in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana. Sono tutti indagati nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria per il contrasto del traffico internazionale e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

sat/gtr

