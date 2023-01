Nella Repubblica Ceca, dopo i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali, l’ex generale della NATO Petr Pavel ha inaspettatamente battuto l’ex primo ministro Andrej Babis, il nome del prossimo presidente del Paese sarà determinato dal secondo turno.

La finale del primo turno di votazioni si è rivelata estremamente drammatica. Babis era in testa dall’inizio del conteggio dei voti, ma quando hanno cominciato ad arrivare i risultati dello spoglio nelle grandi città, Pavel ha raggiunto e sorpassato, sebbene di misura, l’altro candidato.

Il divario tra i candidati è meno dell’1 percento. Secondo il calcolo del 99,6% dei voti degli elettori, Pavel sarebbe in testa con il 35,34%, Babis lo segue con il 35,04%.

È interessante notare che Pavel ha ottenuto una vittoria convincente tra gli elettori di Praga. Il suo sostegno nella capitale ceca supera addirittura la barriera del 50% richiesta per le elezioni al primo turno.

Una delle principali contendenti alla carica di presidente della Repubblica Ceca, Danusha Nerudova, che non è arrivata al secondo turno e ha ottenuto quasi il 14% dei voti, ha già dichiarato il suo sostegno a Pavel, allo scopo di determinare la sua vittoria su Babis.

Il prossimo presidente della Repubblica Ceca, che sostituirà l’attuale presidente Milos Zeman, sarà deciso al secondo turno tra due settimane.

Secondo i sondaggi condotti prima del primo turno di votazioni, Pavel avrebbe sconfitto Babis al secondo turno con un margine significativo.

In qualità di capo del governo, Babis aveva mantenuto posizioni moderate, non dimostrandosi anti-ucraino o “amico di Putin”, ma nel corso della campagna elettorale per la Presidenza della Repubblica, Babis ha cambiato significativamente la sua linea, cercando di attirare il sostegno dell’elettorato antieuropeo e fedele alla Federazione Russa del presidente in carica Zeman.

Tra gli argomenti utilizzati da Babis per ottenere il sostegno dei filorussi la tesi secondo cui gli aiuti all’Ucraina sono già costati cari alla Repubblica Ceca, e che è quindi tempo di preoccuparsi prima dei cittadini cechi e solo dopo dell’Ucraina.

Il generale Pavel ha ricoperto la carica di presidente del Comitato militare della NATO, la seconda posizione nell’Alleanza dopo il Segretario generale. Prima di lui, nessun altro cittadino della Repubblica Ceca aveva raggiunto una posizione così alta nella struttura dell’Alleanza.

Successivamente, dal 2018, Pavel è andato in pensione, avendo iniziato i preparativi per l’attività politica.

È importante che sostenga pienamente gli aiuti all’Ucraina: in caso di sua vittoria, il presidente e il governo lavoreranno allo stesso modo.