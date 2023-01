“Il Lazio ha bisogno di un cambio di passo e Francesco Rocca è l’uomo giusto per imprimere quella svolta che a Roma e nel Laziosi attende fa molto tempo. Forza Italia sarà al suo fianco in questa campagna elettorale e poi nei cinque anni di governo ella Regione”. Lo ha detto in un videomessaggio il leader e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

(fonte video: profilo Instagram di Silvio Berlusconi)