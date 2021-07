Lotta ai tumori. Decolla il Centro Europeo, Banca dati per coordinare ricerche, terapie e innovazioni anti cancro

Il Piano Europeo di lotta al cancro ha lanciato una nuova iniziativa scientifica con il “Centro di conoscenze sul cancro”. Si tratta di nuova piattaforma online per raccogliere dati e coordinare le azioni contro la

prima causa di morte al di sotto dei 65 anni in Europa.

Il Centro raccoglierà i dati più recenti sul cancro, fornirà orientamenti in materia di assistenza sanitaria e sistemi di garanzia della qualità, monitorerà ed elaborerà le tendenze relative all’incidenza e alla mortalità oncologiche in tutta l’UE. Si tratta inoltre di uno spazio in cui tutti coloro che sono impegnati nella lotta contro il cancro possono condividere le migliori pratiche, collaborare e coordinarsi per sfruttare al meglio le nostre conoscenze collettive e i dati scientifici

comprovati.

Il Centro servirà a raccogliere e fornire i dati e le statistiche più recenti sul cancro; a monitorare le tendenze oncologiche in modo da poter valutare l’efficacia delle strategie di prevenzione e dei

programmi di screening; a fornire orientamenti europei per la prevenzione, lo screening, la diagnosi e la cura allo scopo di migliorare i risultati in ambito oncologico e ridurre le disuguaglianze

tra le regioni dell’Unione. Inoltre particolare attenzione sarà darà al definire politiche per la prevenzione del cancro in relazione all’ambiente e a stili di vita sani, compreso il controllo del tabagismo

e dell’alcool.

“Il Centro di conoscenze”, sottolinea la stessa Commisione, “è un’iniziativa faro del piano europeo di lotta contro il cancro, priorità fondamentale della Commissione von der Leyen nel settore della salute e

colonna portante di una solida Unione europea della salute”. Con la raccolta dati sarà possibile offrire nuovi orientamenti sullo screening, la diagnosi e l’assistenza per il cancro al seno.

Per Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare: “Il lancio del nuovo Centro di conoscenze sul cancro è la prima azione faro del piano europeo di lotta contro il cancro. Ampliando

le nostre conoscenze possiamo comprendere, prevenire e curare meglio questa patologia. La ricerca e l’innovazione sono il punto di partenza per un nuovo approccio in materia di cura del cancro nell’UE”

“Dobbiamo unire le nostre forze in tutta la società per sconfiggere il cancro”, spiega Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione, “La scienza può aiutarci a capire

questa patologia e i fattori di rischio, ma per ottenere un effetto concreto queste conoscenze devono ramificarsi fino alle politiche e agli interventi che consentiranno di salvare vite umane. Il centro di

conoscenze sul cancro è uno strumento fondamentale per coordinare i nostri sforzi e garantire che ci si avvalga dei migliori dati disponibili per vincere questa battaglia”.