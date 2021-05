Coronavirus: in Calabria 312 nuovi casi e 4 decessi

CATANZARO (ITALPRESS) – Sono 312 in piu', rispetto a ieri, le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria su 3.569 tamponi eseguiti. Finora sono stati sottoposte a test 743.001 persone per un totale di 804.919 tamponi eseguiti. Quelle risultate positive al Covid-19 sono 62.950, quelle negative 678.051. I dati sono quelli diffusi dalla Regione Campania nel bollettino quotidiano dei dati relativi ai contagi. Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.075 (+4 rispetto a ieri), i guariti sono 48.049 (+149 rispetto a ieri), inoltre attualmente i ricoveri sono 453 (+6 rispetto a ieri), di questi 34 in terapia intensiva. I casi confermati oggi sono cosi' suddivisi: Cosenza 141, Catanzaro 36, Crotone 37, Vibo Valentia 31, Reggio Calabria 67. Gli attualmente positivi sono 13.826. (ITALPRESS). spf/com 09-Mag-21 16:41

Sponsor