Di Maio “Dopo il referendum normalizzare gli stipendi dei politici”

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – "Cominciamo a fare un po' di chiarezza sul taglio dei parlamentari che gli italiani voteranno il prossimo 20 e 21 settembre. I sostenitori del NO non hanno molte ragioni da vendere e continuano a ripetere che si tratta di un taglio alla rappresentatività. Mentono. Continuano a dire che è populismo. Mentono, sapendo di mentire, con la sola paura di non essere più rieletti. È solo questa paura che li spinge a raccontare falsità. Della riduzione del numero dei parlamentari infatti se ne discute già da anni, anzi decenni. Ma nessuno ha mai avuto il coraggio di passare dalle parole ai fatti. Noi sì. Ridotto il numero dei parlamentari, bisognerà iniziare a pensare anche a una normalizzazione degli stipendi dei politici. Ecco, la parola d'ordine è e deve essere normalità. Un Paese normale, con una classe politica normale, per riportare soprattutto i giovani vicino alle istituzioni". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Un Parlamento che si autoriduce e fa risparmiare allo Stato 80-100 milioni di euro all'anno (quasi mezzo miliardo a legislatura) è l'esatto opposto dell'opportunismo – aggiunge -. Gli italiani da anni sono chiamati a fare sacrifici e la politica, soprattutto in questo momento, ha il dovere di dare il buon esempio. Ciò che non vi dicono, inoltre, è che oltre a risparmiare ben mezzo miliardo di euro, il taglio di 345 parlamentari comporterà anche risparmi indiretti e meno pensioni da pagare". (ITALPRESS). fsc/red 22-Ago-20 21:10