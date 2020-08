Treno deraglia in Brianza, tre contusi

Sponsor

MILANO (ITALPRESS) – Un treno è deragliato intorno alle 12 nei pressi della stazione di Carnate, in provincia di Monza-Brianza. Tre persone sono rimaste contuse, si tratta di due macchinisti ed un passeggero. Secondo quanto riporta una nota dell'Areu il treno viaggiava praticamente vuoto e si sarebbero ribaltate quattro carrozze, anche sulla viabilità ordinaria. Nel deragliamento sono rimasti coinvolti i due macchinisti e un passeggero, rimasti contusi. Sul posto personale del 118, carabinieri e vigili del fuoco. Trenord fa sapere in una nota che "questa mattina si è verificato un incidente ferroviario nei pressi della stazione di Carnate che ha coinvolto il treno 10776. Tre carrozze del convoglio sono deragliate su un binario tronco. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento". "L'unico viaggiatore presente a bordo – sottolinea la nota – è rimasto lievemente contuso, medicato sul posto dagli operatori di Areu e successivamente trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Lievemente contusi anche macchinista e capotreno". "Ho subito chiesto a Fnm e Trenord di accertare le cause. Questi eventi non devono accadere", scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (ITALPRESS). vbo/r 19-Ago-20 14:05