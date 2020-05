Coronavirus, Brusaferro “Italia a tre velocità”

Sponsor

ROMA (ITALPRESS) – "Ci troviamo di fronte a una situazione in cui il virus e' ancora presente e i comportamenti adottati sono la misura ancora piu' efficace per ridurre la circolazione tra strati di popolazione". Cosi' il presidente dell'Istituto superiore di sanita', Silvio Brusaferro, in audizione presso la Commissione Bilancio alla Camera. "La quantita' stimata di persone che ha contratto l'infezione e' limitata nel paese, anche se variabile da zona a zona", ha aggiunto Brusaferro parlando di "Italia a tre velocita'" e spiegando che "in tutte le regioni c'e' un decremento, numericamente diverso a seconda che la circolazione sia stata elevata o piu' bassa". Il presidente dell'Iss ha posto l'attenzione sulle "regioni dove la circolazione e' piuttosto limitata", perche' "avvengono episodi" come nel "caso del Molise dove c'e' stata una cerimonia funebre, le regole non sono state rispettate e ha generato una serie di casi". "Dal punto di vista epidemiologico – ha ricordato in riferimento alla situazione nel Paese -, molte persone non sono entrate in contatto con il virus e rappresentano il serbatoio che facilita la diffusione del virus. La letalita' si caratterizza per un profilo simile agli altri paesi: colpisce soprattutto le persone anziane". "Ci troviamo ad aver superato la curva di picco dell'infezione e siamo nella parte in discesa, in una fase di controllo della situazione che richiede un'attenzione particolare, ovvero la capacita' di identificare i casi sospetti precocemente, di diagnosticarli tempestivamente, isolarli", ha spiegato Brusaferro, per il quale occorre "mettere insieme capacita' di monitoraggio e capacita' di risposta dal punto di vista sanitario". "Con la prossima settimana – ha spiegato – ci avviamo a una sfida ancora piu' importante, data dal fatto che sara' liberalizzata la mobilita' tra le regioni e quella internazionale, che richiede una capacita' ancora piu' attenta e precisa di monitorare i fenomeni e rispondere laddove si dovessero verificare casi o piccoli focolai". (ITALPRESS). (ITALPRESS). ym/sat/red 29-Mag-20 16:35