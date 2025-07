Esodo estivo, scatta il piano viabilità: 13 milioni di veicoli in movimento nel primo grande weekend di partenze

È iniziato ufficialmente il primo grande fine settimana di esodo estivo, con oltre 13,2 milioni di veicoli attesi in circolazione tra oggi e domenica 27 luglio. Per affrontare l’aumento dei flussi di traffico, Anas (Gruppo FS) ha attivato il piano esodo, potenziando l’assistenza su strada e riducendo sensibilmente la presenza dei cantieri. In totale, sono 1348 i cantieri sospesi o chiusi fino all’8 settembre, pari all’81% di quelli attivi, mentre già dal 1° luglio sono stati rimossi 98 cantieri inamovibili, liberando circa 680 km di rete viaria. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi fino al 31 agosto si prevedono oltre 273 milioni di spostamenti lungo le strade e autostrade di competenza. Per gestire i picchi di traffico, sono operativi 2.500 addetti in turnazione, tra personale tecnico, esercizio e operatori delle sale di controllo, attivi h24 per garantire il monitoraggio e l’intervento tempestivo in caso di emergenza. Il traffico sarà in costante aumento per tutto il weekend, con Viabilità Italia che segnala bollino rosso per oggi pomeriggio, sabato mattina e domenica pomeriggio: le partenze verso le località turistiche e i rientri domenicali verso i centri urbani rappresentano i momenti più critici.

Giornate difficili

Le giornate più difficili dell’intera estate saranno quelle di sabato 2 e sabato 9 agosto, entrambe con bollino nero. Le principali direttrici interessate dal traffico sono quelle verso sud e le zone costiere: l’A2 Autostrada del Mediterraneo, la SS106 Jonica e la SS18 Tirrena Inferiore in Calabria, la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la SS131 in Sardegna, la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio, la E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, e le arterie come la SS1 Aurelia, la SS16 Adriatica, la SS309 Romea, la SS26 della Valle d’Aosta e la SS51 di Alemagna. Divieti per i mezzi pesanti sono previsti oggi dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. “Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e sicura – ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore delegato di Anas – grazie a un piano operativo che prevede il presidio costante della rete e il supporto delle Forze dell’Ordine e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Vogliamo assicurare vacanze serene a chi si mette in viaggio, ricordando a tutti l’importanza di comportamenti corretti alla guida, come sottolineiamo anche nella nostra campagna di comunicazione ‘Quando sei alla guida, tutto può aspettare’.” Per maggiori informazioni su traffico, cantieri e viabilità è possibile consultare il portale Anas (www.stradeanas.it) e quello di Viabilità Italia.

