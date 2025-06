Bankitalia, Malamisura “Occupazione in Puglia superiore a media Sud”

BARI (ITALPRESS) – “Noi quest’anno puntiamo molto l’attenzione sull’aspetto dell’innovazione come fattore di crescita. In Puglia abbiamo osservato negli ultimi anni un andamento positivo per esempio per quanto riguarda l’occupazione proprio nei servizi avanzati. Riteniamo che si possa continuare a lavorare su questo. Abbiamo calcolato che dal 2007 al 2023 il PIL della Puglia è cresciuto in misura contenuta ma le dinamiche demografiche hanno sottratto crescita e questo è un aspetto su cui puntiamo l’attenzione”. Lo ha detto il direttore della sede di Bari della Banca d’Italia, Marcello Malamisura, a margine della presentazione del nuovo documento “L’economia della Puglia”: “Negli ultimi anni”, ha aggiunto, “l’occupazione in Puglia è cresciuta anche più della media del Mezzogiorno, nonostante un lieve rallentamento nel 2024. Sicuramente, per quanto riguarda l’occupazione femminile e l’occupazione giovanile registriamo dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro più contenuti rispetto alla media nazionale. Noi focalizziamo l’attenzione anche, per esempio, sul ruolo delle startup innovative, nelle quali la presenza di giovani di soci giovani è un aspetto importante da evidenziare. Anche nell’occupazione alle dipendenze la quota dei contratti a tempo determinato è stata significativa. Però registriamo molto spesso anche una trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato”.

