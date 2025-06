Dazi: Trump annuncia nuovi negoziati con la Cina, “Dovrebbe andare bene”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che lunedì prossimo si terrà un nuovo round di negoziati con la Cina per affrontare la guerra commerciale in corso. L’incontro, previsto a Londra, vedrà la partecipazione di alti funzionari americani, tra cui il Segretario al Tesoro Scott Bessent, il Segretario al Commercio Howard Lutnick e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer. Trump si è mostrato fiducioso sull’esito dei colloqui, affermando che l’incontro “dovrebbe andare molto bene”. La recente telefonata tra il presidente americano e il leader cinese Xi Jinping ha gettato le basi per questa nuova fase di dialogo, con entrambe le parti impegnate a trovare un compromesso per evitare ulteriori tensioni. La guerra dei dazi tra Washington e Pechino ha avuto un impatto significativo sui mercati globali, con settori chiave come tecnologia, agricoltura e manifattura che hanno subito pesanti ripercussioni. L’amministrazione Trump mira a ottenere concessioni dalla Cina su terre rare, proprietà intellettuale e accesso ai mercati finanziari, mentre Pechino richiede la rimozione di alcune tariffe punitive imposte dagli Stati Uniti. Parallelamente, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha annunciato che un accordo commerciale tra USA e UE potrebbe essere raggiunto entro il 9 luglio, rappresentando un passo fondamentale per la stabilizzazione dei mercati globali. Mentre il mondo attende sviluppi concreti, la diplomazia internazionale lavora per assicurare che le trattative conducano a una soluzione duratura e vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

Condividi questo articolo: