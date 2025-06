Opal Suchata Chuangsri è Miss Mondo 2025: la prima vittoria per la Thailandia

La Thailandia celebra un traguardo storico nel mondo dei concorsi di bellezza: Opal Suchata Chuangsri è stata incoronata Miss Mondo 2025, diventando la prima rappresentante del paese a conquistare questo prestigioso titolo. La finale della 72ª edizione del concorso si è svolta il 31 maggio 2025 a Hyderabad, India, con la partecipazione di 108 concorrenti provenienti da tutto il mondo. Opal, 21 anni, originaria di Phuket, ha conquistato la giuria con la sua eleganza, determinazione e impegno sociale. Studentessa di Relazioni Internazionali presso la Thammasat University, parla fluentemente thai, inglese e cinese, e ha espresso il desiderio di diventare un’ambasciatrice del suo paese. La sua vittoria è stata accolta con entusiasmo in Thailandia, dove il concorso di Miss Mondo è seguito con grande passione. Nel corso della serata, Opal ha ricevuto la corona dalla vincitrice del 2024, Krystyna Pyszková della Repubblica Ceca. Il secondo posto è stato assegnato alla modella etiope Haset Dereje Admassu, mentre tra le finaliste figuravano anche concorrenti provenienti da Polonia e Martinica. Oltre alla sua carriera nel mondo della moda, Opal è attivamente impegnata in campagne di sensibilizzazione sulla salute femminile, in particolare sulla prevenzione del cancro al seno. Dopo aver affrontato personalmente una grave malattia a 16 anni, ha fondato l’iniziativa “Opal For Her”, collaborando con istituti sanitari per promuovere la diagnosi precoce e il supporto alle donne in cura. La sua vittoria rappresenta un momento storico per la Thailandia, che entra nell’albo d’oro del concorso di Miss Mondo con il suo primo titolo. Opal ha dichiarato che utilizzerà la sua piattaforma per ispirare le giovani donne e sostenere cause sociali, incarnando il motto del concorso: “Beauty with a Purpose”.

