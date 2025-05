Il Made in Italy agroalimentare sfida i dazi Usa e rilancia turismo ed economia a Tuttofood

Lunedì 5 maggio alle ore 10, l’inaugurazione di Tuttofood alla Fiera di Milano Rho accenderà i riflettori sulle opportunità e sui rischi del cibo italiano sui mercati mondiali. Nello spazio Coldiretti (Stand C07, Padiglione 14), produttori, istituzioni e operatori si confronteranno sul crescente impatto dei dazi statunitensi e sulle strategie per mantenere alta la competitività delle nostre eccellenze. A pochi mesi dall’entrata in vigore delle misure protezionistiche introdotte dall’amministrazione Trump, Coldiretti presenta un’installazione dedicata all’andamento delle esportazioni agroalimentari verso gli Stati Uniti. Al centro del dibattito un convegno di approfondimento sul riso italiano, tra le eccellenze più penalizzate dalle tariffe aggiuntive. Il panel vedrà la partecipazione del presidente Coldiretti Ettore Prandini, del segretario generale Vincenzo Gesmundo nonché del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, affiancati da rappresentanti di Fipe-Commercio. Verranno analizzati scenari alternativi, possibili contromisure e il ruolo delle istituzioni nel sostenere agricoltori e trasformatori.

Martedì 6 maggio, sempre nello spazio Coldiretti, il rapporto tra enogastronomia e flussi turistici sarà al centro del convegno promosso da Terranostra Campagna Amica. Con la ripresa dei viaggi internazionali, l’Italia punta a consolidare il proprio appeal attraverso offerte integrate che uniscono visite culturali, ospitalità rurale e degustazioni di prodotti tipici. Esperti del settore, agriturismi e tour operator si confronteranno sulle best practice per valorizzare le filiere locali e attrarre un turismo sempre più attento al ‘buon cibo’ e all’autenticità dei territori.

Degustazioni, workshop e masterclass

Per tutta la durata della manifestazione, Coldiretti organizza una serie di eventi dedicati alla promozione delle singole produzioni: dalle degustazioni guidate di vini autoctoni alle masterclass sull’olio extravergine d’oliva, fino ai workshop su tecniche di sostenibilità in vigna e in frantoio. Un calendario di appuntamenti pensato per operatori professionali e appassionati, con l’obiettivo di trasferire competenze e ampliare le reti di commercializzazione. Oltre alla sfida commerciale con gli Usa, il palinsesto di Tuttofood mette in luce l’importanza della cooperazione intersettoriale e del radicamento locale. Coldiretti ribadisce il proprio impegno nel sostenere le Pmi agricole attraverso contratti di filiera, sistemi di tracciabilità e progetti di agricoltura 4.0. Grazie all’ampia partecipazione di operatori nazionali e internazionali, la quattro giorni milanese si conferma vetrina strategica per dove il ‘Made in Italy’ non è solo prodotto, ma autentico motore di turismo e sviluppo economico.

