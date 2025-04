Bus Turistici a Roma, annullate le nuove tariffe: le associazioni del turismo chiedono dialogo e regole chiare

In una nota congiunta, le principali associazioni del comparto turistico – AN.BTI Confcommercio, Federalberghi Roma, Fiavet Lazio, FTO e Confcommercio Roma – hanno accolto positivamente la sentenza del TAR del Lazio che ha annullato, per difetto di competenza, le ordinanze del Commissario per il Giubileo sull’aumento delle tariffe d’accesso alla ZTL fascia B per i bus turistici Le associazioni, da sempre favorevoli al dialogo istituzionale e contrario ai ricorsi giudiziari, sottolineano come la confusione normativa degli ultimi mesi abbia danneggiato il settore. Il turismo, ricordano, è strategico per l’economia nazionale e ha bisogno di regole chiare, stabili e sostenibili. Rinnovando l’invito al Comune di Roma per l’apertura di un tavolo tecnico permanente tra istituzioni e imprese, ribadiscono la necessità di una governance condivisa, che tuteli sia la città sia le attività economiche che operano nel rispetto delle regole.” La vera sfida – concludono – è costruire un sistema ordinato, non lasciare spazio all’incertezza e ai conflitti”.

