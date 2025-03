Meloni “Premierato fondamentale per un’Italia più solida”

ROMA (ITALPRESS) – “La stabilità è fondamentale per dare alla nazione una visione, un’autorevolezza, una centralità internazionale, una politica che costruisca per il futuro, invece che limitarsi ad accaparrare con senso facile nel presente. Ecco perché la riforma del premierato, che intanto procede in Parlamento, la considero fondamentale per l’Italia”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social.Per Meloni la riforma “fa due cose essenziali: restituisce ai cittadini il pieno potere di scegliere da chi vogliono essere governati e garantisce che chi viene scelto abbia il tempo necessario per realizzare il mandato che ha ricevuto”.

