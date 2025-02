Gli italiani amano i podcast

Chi pensava che i podcast fossero solo un passatempo per pochi o una moda passeggera, dovrà ricredersi. Oggi questo formato sta vivendo una rapida espansione, conquistando sempre più ascoltatori grazie all’incredibile versatilità che consente di ascoltarli ovunque e in qualsiasi momento. Secondo la ricerca ‘Gli italiani, i podcast e il True Crime’ commissionata da glo, brand di BAT Italia per dispositivi scalda stick, ad AstraRicerche, ben l’83,5% degli italiani ascoltano un podcast almeno ogni tanto, con il 35% che li ascolta 4 o più giorni a settimana e un sorprendente 17,9% che lo fa ogni giorno. Quando si preferisce ascoltare i podcast? Che si tratti di un momento di relax prima di dormire (34,9%), durante una passeggiata (34,6%), in auto o sui mezzi pubblici (33,1%), mentre si cucina o si fanno le faccende domestiche (32,5%), durante la pausa pranzo (25,4%), la beauty routine (17%), lo studio o il lavoro (16,4%) o ancora mentre si fa sport (14,5%), i podcast stanno trasformando il nostro modo di consumare contenuti.

Tra i generi più popolari, il True Crime emerge come il vero protagonista: ben 1 italiano su 3 è appassionato di storie di crimine e misteri irrisolti. Il 58% del campione ammette di adorare particolarmente questo genere o di essere fortemente interessato ad ascoltarlo in futuro. La passione per il True Crime è particolarmente forte tra le donne, che con il 45% superano gli uomini (30%) nell’ascolto di racconti da brivido. Le donne tra i 18 e i 29 anni sono le vere detective, con ben il 61% che ascolta regolarmente podcast di questo tipo. Il True Crime si conferma così come il secondo genere più apprezzato (37,4%), subito dopo le storie di vita e crescita personale (42,3%). Tra gli altri argomenti si trovano le news e l’attualità (37,4%), l’intrattenimento e il lifestyle (34,6%), la cultura, i libri e il cinema (34,4%), la scienza (32,0%), i viaggi (26,8%), e, in fondo alla classifica, la cucina (22,0%).

AudioMystery

In questo clima di mistero e curiosità crescente, glo ha deciso di entrare in gioco con il suo primo AudioMystery: ‘Il regalo per Gloria – Un enigma da scartare’. Si tratta di una serie di 8 episodi, della durata di circa 4 minuti e 30 secondi ciascuno, narrati dalla talentuosa Marta Filippi, attrice, comica e doppiatrice. Un’esperienza immersiva in cui mistero, emozioni e colpi di scena terranno gli ascoltatori con il fiato sospeso, mentre risolvono enigmi e scoprono segreti nascosti. “Partecipare a questo progetto è stata una sfida entusiasmante” – ha dichiarato Marta Filippi, voce narrante del podcast. “Lavorare con glo per il progetto ‘Il regalo per Gloria’ mi ha dato l’opportunità di mettermi alla prova, dando vita a una narrazione ricca di suspense e mistero. È stata un’esperienza unica, e coinvolgente, in cui ogni episodio tiene il pubblico col fiato sospeso, grazie ai colpi di scena e a un’ambientazione avvincente. Sono felice del risultato ottenuto e sono sicura che il pubblico apprezzerà questa avventura sonora tanto quanto noi abbiamo apprezzato realizzarla”

Ma cosa piace di più agli italiani?

La comodità è sicuramente al primo posto, con il 42,8% degli intervistati che apprezza la possibilità di ascoltarli ovunque e in qualsiasi momento. Un altro aspetto riguarda la varietà dei contenuti: il 36,5% li sceglie per scoprire nuove storie e punti di vista diversi. Inoltre, il 34,5% trova vantaggioso il fatto che non sia necessario guardare uno schermo per ascoltarli mentre il 27,7% apprezza la vasta gamma di temi trattati, oltre a considerarli un modo semplice e pratico per restare aggiornati sugli eventi (27,0%). E, infine, anche la qualità della narrazione gioca un ruolo fondamentale, con il 22,5% che è attratto dalla narrazione coinvolgente e il 16,2% che apprezza la voce narrante. Le piattaforme di streaming sono la principale fonte di scoperta, con il 52,0% degli utenti che si affidano a consigli automatizzati, classifiche e pubblicità proposte dalle piattaforme per trovare nuovi contenuti. Seguono i social media, utilizzati dal 45,6% degli ascoltatori per scoprire nuovi podcast, con una prevalenza tra donne e nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni. Anche il passaparola gioca un ruolo importante: il 33,6% degli utenti trova nuovi podcast grazie ai consigli di amici, familiari o conoscenti. Non meno importante è la ricerca online tramite motori di ricerca, utilizzata dal 29% degli ascoltatori, in particolare da quelli nella fascia d’età 30-50 anni.

La trama

Con il lancio di ‘Il Regalo Per Gloria – Un enigma da scartare’, glo debutta nel mondo dei podcast, offrendo un prodotto originale e intrigante che risponde al crescente desiderio di storie coinvolgenti e misteriose. La trama racconta la storia di Marta e Antonio, invitati a Villa dei Colli per il compleanno della contessa Gloria. Antonio, restauratore di professione, sta lavorando su un antico mappamondo di proprietà della contessa e, in occasione dell’evento, decide di regalarle un dispositivo glo Hyper Pro, un oggetto prezioso con numeri incisi che rivelano dettagli nascosti sulla storia della sua famiglia, scoperti all’interno di uno scomparto segreto. Dopo la consegna del regalo, la festa prende una piega inaspettata: un piccolo incidente, un segreto e un furto scuotono l’intera famiglia. Marta, incaricata dalla contessa di fare luce sull’accaduto, inizia a indagare e a interrogare i sospettati. Ma, proprio quando il caso sembra essere risolto, una nuova scoperta ribalta completamente la situazione, cambiando radicalmente la prospettiva sull’intera vicenda e dando vita a un finale ricco di colpi di scena. Dallo stile coinvolgente, e dinamico, il format si compone di 8 episodi di circa 4 minuti e 30 secondi, proprio quanto il tempo di utilizzo di glo Hyper Pro, il dispositivo scalda stick unico nella sua categoria dal design esclusivo. A partire dal 31 gennaio, gli episodi verranno pubblicati ogni settimana su discoverglo.com intrattenendo e lasciando i ‘gloers’ con il fiato sospeso.

