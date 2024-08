Usa, “Coach Walz” accetta la candidatura Dem a vice di Kamala Harris

CHICAGO (USA) (ITALPRESS) – Alla terza giornata della Convention del Partito Democratico a Chicago, il governatore del Minnesota Tim Walz, un ex insegnante di liceo che dopo oltre vent’anni di carriera nell’istruzione è passato alla politica con l’elezione a deputato al Congresso al primo tentativo, ha accettato “con gioia” la nomina a vicepresidente. “Grazie, prima di tutto, al Vicepresidente Harris. Grazie per aver riposto la vostra fiducia in me e per avermi invitato a far parte di questa incredibile campagna”, ha detto. “È un onore della mia vita accettare la nomination a vicepresidente degli Stati Uniti. Siamo tutti qui stasera per una bellissima, semplice ragione: amiamo questo Paese”.

(Video di Stefano Vaccara)

