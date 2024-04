Il futuro presidente del Messico si preannuncia come una ‘figura scientifica’

L’innalzamento del livello dei mari e le tempeste di crescente intensità stanno minacciando le coste messicane che si estendono lungo il Golfo e l’Oceano Pacifico. Questo scenario, amplificato dalla crisi climatica globale, rappresenta una sfida cruciale per il Messico, ma sorprendentemente non è al centro della campagna elettorale della principale aspirante alla presidenza, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, una figura di spicco nel campo dell’ambiente e delle scienze ambientali, nota per il suo coinvolgimento nel rapporto del Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici che ha guadagnato il premio Nobel nel 2007, sembra evitare di porre il cambiamento climatico al centro della sua campagna elettorale per le elezioni del 2 giugno. Tale scelta politica, in parte, sembra essere influenzata dalla politica energetica del presidente in carica, Andrés Manuel López Obrador, una figura di grande influenza nella politica messicana.

López Obrador ha orientato il Messico verso un rafforzamento dell’industria dei combustibili fossili, nonostante il paese sia uno dei principali produttori di petrolio al mondo. Questa politica ha posto Sheinbaum, considerata una discepola di López Obrador e precedentemente sindaco della capitale, in una posizione delicata. Nonostante la sua fiducia nella scienza, nella tecnologia e nelle energie rinnovabili, Sheinbaum ha ammesso che, se eletta, non interromperà l’ampliamento della produzione energetica da parte delle aziende statali, che spesso operano con combustibili fossili come petrolio e carbone.

Approccio diverso

Dall’altra parte della competizione, Xóchitl Gálvez, ex senatrice dell’opposizione, offre un approccio diverso. Gálvez ha promesso di incentivare gli investimenti privati nel settore energetico e si è impegnata a chiudere le raffinerie di Nuevo Leon e Tamaulipas entro i primi sei mesi del suo mandato. Propone anche una riforma della compagnia statale di petrolio e gas per consentire la produzione di energia da fonti rinnovabili, come l’energia geotermica.

Condividi questo articolo: