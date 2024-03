Il Masaf presenta SINFor, uno strumento strategico per conoscere lo stato dei nostri boschi

Nasce il nuovo Sistema Informativo Forestale Nazionale (SINFor), che rappresenta “uno strumento strategico per conoscere lo stato dei nostri boschi e definire efficaci politiche in materia forestali, ambientali, di adattamento al cambiamento climatico e di sviluppo sostenibile”. SINFor è frutto di una collaborazione tra il Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) e si pone l’obiettivo di “porre le basi per migliorare, incrementare, armonizzare, coordinare, sistematizzare e condividere tutti i dati e le e le informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale nazionale, i settori ad esso collegati e le sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali”.

Un mezzo per approfondire il patrimonio forestale

“Il nuovo Sistema Informativo Nazionale è uno strumento importante – ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida – un mezzo per approfondire il nostro prezioso patrimonio forestale, parte fondamentale del paesaggio storico e culturale italiano che, grazie al contributo congiunto di più attori, oggi è diventato una realtà. Un ringraziamento alla dottoressa Alessandra Stefani e alla Direzione generale dell’economia montana e delle foreste del Masaf”.

Due ambienti interconnessi di indagine

Il SINFor è il prodotto di un costante processo partecipato tra le istituzioni, gli enti e i soggetti pubblici e privati, che a vario titolo producono e utilizzano dati e informazioni relativi al settore forestale, con l’impegno comune di mettere a disposizione, in un unico sistema organizzato e aggiornato nel tempo, i dati e le informazioni del vasto patrimonio di conoscenze disponibile in materia forestale. Il Sistema si compone di due ambienti interconnessi di indagine, la Carta forestale nazionale e il Database foreste: la prima raccoglie tutte le informazioni territoriali inerenti al patrimonio forestale nazionale, fornendo un servizio innovativo a supporto delle scelte politiche e di programmazione, gestione e pianificazione forestale; il secondo raccoglie dati e informazioni strutturati in 147 indicatori, funzionali a soddisfare le necessità conoscitive sullo stato del patrimonio boschivo e del settore forestale nazionale, a garantire un progressivo monitoraggio sull’attuazione della Strategia Forestale Nazionale e adeguate risposte alle esigenze di reporting a livello nazionale e internazionale.

Condividi questo articolo: