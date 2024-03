Vaughan Gething, nuovo leader gallese, è “onorato” di essere il primo leader nazionale nero d’Europa

Ieri Vaughan Gething ha raggiunto un importante traguardo nella politica gallese vincendo la sfida per la leadership del Partito Laburista gallese. La sua vittoria lo porta a diventare il primo leader nero del governo semi-autonomo del Galles. Attualmente ministro dell’Economia gallese, Gething ha sconfitto il ministro dell’Istruzione Jeremy Miles nella corsa per sostituire il primo ministro Mark Drakeford, che aveva annunciato le sue dimissioni alla fine dell’anno scorso una volta scelto un successore. Con il 51,7% dei voti espressi dai membri del partito e dai sindacati affiliati, Gething ha ottenuto la maggioranza necessaria per la vittoria, mentre Miles si è fermato al 48,3%. La conferma da parte del parlamento gallese, il Senedd, è attesa la prossima settimana. Una volta confermato, Gething diventerà il quinto primo ministro da quando è stata istituita la legislatura nazionale del Galles nel 1999. Figlio di padre gallese e madre zambiana, Gething farà la storia non solo come primo leader nero di governo nel Regno Unito, ma anche in qualsiasi altro paese europeo. Nel suo discorso di vittoria, ha sottolineato l’importanza di questa pietra miliare per la nazione gallese, dichiarando: “Oggi giriamo una pagina nella storia della nostra nazione – Una storia che stiamo scrivendo insieme. Non solo perché ho l’onore di diventare il primo leader nero in qualsiasi paese europeo, ma anche perché la rappresentanza generazionale è aumentata”.

Vittoria significativa

La vittoria di Gething è significativa anche nell’ambito del Regno Unito nel suo insieme, poiché una volta insediato, tre dei quattro governi del paese avranno leader non bianchi. Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha origini indiane, mentre il primo ministro scozzese Humza Yousaf è nato in Gran Bretagna da una famiglia pakistana. Inoltre, l’Irlanda del Nord è guidata congiuntamente da Michelle O’Neill ed Emma Little-Pengelly, segnando la prima volta nella storia del Regno Unito in cui non ci sono capi di governo maschi bianchi

Condividi questo articolo: