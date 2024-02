Puglia: 3 milioni ai Comuni per la manutenzione idraulica

Un finanziamento per complessivi tre milioni di euro consentirà a otto Comuni pugliesi di realizzare interventi di manutenzione e pronto intervento idraulico, molto importanti per prevenire emergenze. Stanno partendo in queste ore le comunicazioni con cui il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, sta formalizzando ai sindaci il via libera ai contributi regionali per la pulizia dei corsi d’acqua e dei canali di difesa, nonché i disciplinari che regoleranno i rapporti Regione-Comuni. “L’onere di mantenere il buon regime delle acque è riservato a una molteplicità di attori e sappiamo quanto sia complicato per i Comuni, in particolare, svolgere con la necessaria regolarità le attività di loro competenza: noi ci siamo, con questo e con altri strumenti finanziari e non”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, commentando gli esiti dell’Avviso pubblico pubblicato il 6 luglio dell’anno scorso.

Le risorse

In provincia di Foggia, a Troia e a Orsara di Puglia, con 1 milione di euro saranno eseguiti lavori di ripristino della funzionalità idraulica del tratto finale del Torrente Sannoro, compreso tra i due comuni. A Ordona, con 485 mila euro, saranno eseguiti interventi sui canali “Cavallerizzo”, “Ponte Rotto” e “Compluvio” del Torrente Carapelle, lungo la Strada Provinciale 110, un’arteria molto trafficata all’interno dei Cinque Reali Siti. Il Comune di Vico del Gargano provvederà con 500 mila euro alla manutenzione sul Canale Valle del Greco-Asciatizza e con uguale finanziamento il Comune di Vieste si occuperà della manutenzione straordinaria del canale di deflusso dell’area dove sorge il fiume Molinella, a nord-ovest dell’abitato. In provincia di Lecce, con 300 mila euro il Comune di Ruffano provvederà alla pulizia e alla sistemazione dei canali che raccolgono le acque piovane e il Comune di Leverano della manutenzione di corsi d’acqua e canali di difesa con oltre 190 mila euro.

Condividi questo articolo: