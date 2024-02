È morto Vittorio Emanuele di Savoia

È morto questa mattina a Ginevra Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, l’ultimo re d’Italia, e di Maria José. Lo ha comunicato la Real Casa di Savoia tramite un comunicato ufficiale. Il Duca di Savoia, nonché Principe di Napoli, avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio. Al momento non sono stati forniti dettagli sul giorno delle esequie. Dal 1983 è stato pretendente al trono d’Italia in disputa dal 2006 con la linea dinastica di Aimone di Savoia-Aosta; era sposato con Marina Doria, da cui ha avuto un figlio, Emanuele Filiberto. La sua vita è stata segnata da eventi significativi della storia italiana, tra cui la Seconda Guerra Mondiale e la fine della monarchia nel 1946, quando la sua famiglia fu costretta all’esilio. Dopo un periodo trascorso in Svizzera, la famiglia si stabilì in Egitto. Nel corso degli anni, Vittorio Emanuele ha mantenuto un ruolo di rappresentanza per la famiglia reale italiana, partecipando a eventi e manifestazioni in diverse parti del mondo. Nel 2002, dopo un lungo processo di esclusione degli esponenti della casa reale dalla vita pubblica italiana, Vittorio Emanuele fece ritorno in Italia. La sua vita è stata spesso segnata da controversie. Nel 2006 ha rinunciato ai suoi diritti dinastici in favore del figlio Filiberto, ma ha mantenuto il titolo di Duca di Savoia.

