Arrivano i saldi, il Codacons: “Giro d’affari tra i 4 e i 4,5 miliardi di euro”

Con l’arrivo dei saldi invernali 2024, l’atmosfera è pervasa da dubbi e incertezze, mettendo a dura prova le ottimistiche previsioni dei commercianti. Il Codacons ha diffuso stime che delineano un quadro di prudenza da parte delle famiglie italiane, con il Presidente Carlo Rienzi che avverte sulle sfide che potrebbero affrontare i consumatori in questo periodo di sconti stagionali. “I saldi partono all’insegna dei dubbi e dell’incertezza da parte delle famiglie”, spiega Rienzi. L’avvio degli sconti a ridosso delle festività natalizie ha comportato una riduzione del budget disponibile per gli acquisti, considerando che i portafogli degli italiani sono già stati messi a dura prova dalle spese delle festività di fine anno. Inoltre, un considerevole numero di consumatori ha già approfittato degli sconti del Black Friday dello scorso novembre per acquistare abbigliamento e accessori a prezzi ridotti.

Il Codacons evidenzia un approccio più cauto da parte dei cittadini verso la spesa durante i saldi invernali di quest’anno. Si prevede un aumento del numero di consumatori che decideranno all’ultimo minuto se approfittare o meno degli sconti. Secondo le stime dell’organizzazione, il giro d’affari dei saldi invernali dovrebbe attestarsi tra i 4 e i 4,5 miliardi di euro, registrando una netta diminuzione rispetto ai livelli pre-Covid quando superava abbondantemente i 5 miliardi di euro.

Sconti farlocchi

Il Codacons sottolinea l’importanza della nuova normativa, in vigore dallo scorso anno, contro gli ‘sconti farlocchi’. Tale normativa mira a combattere la pratica di alzare il prezzo di un prodotto prima di applicare la percentuale di sconto durante i saldi. I negozianti sono tenuti a indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti. In caso contrario, i commercianti rischiano sanzioni pecuniarie che vanno da 516 a 3.098 euro.

Queste misure non si applicano solo ai negozi fisici, ma coinvolgono anche le vendite online e le piattaforme di e-commerce, garantendo maggiore trasparenza ai consumatori. In un periodo di incertezza economica, il Codacons incoraggia i consumatori a essere consapevoli dei loro diritti e a fare acquisti informati durante i saldi invernali per evitare possibili fregature.

