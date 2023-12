ioleggoperché, quasi 600mila libri donati alle scuole italiane

L’ottava edizione della campagna nazionale #ioleggoperché, promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per potenziare le biblioteche scolastiche italiane, ha registrato un risultato straordinario, con quasi 600mila nuovi libri donati. L’iniziativa, organizzata dal 2016 da AIE, ha visto la partecipazione di cittadini, editori e numerosi enti, con l’obiettivo di promuovere la lettura nelle scuole. Il bilancio dell’edizione 2023 è stato presentato con orgoglio da AIE, sottolineando che complessivamente sono stati donati 582.749 libri, di cui 482.749 provenienti dai cittadini e 100.000 dagli editori. Questi libri sono destinati a 25.394 scuole e 330 nidi iscritti al progetto, distribuiti nelle 3.609 librerie aderenti. Il presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta, ha commentato il risultato eccezionale raggiunto, sottolineando che sfiorare i 600mila libri in un’unica edizione e tre milioni di libri in otto anni conferma l’importanza dell’iniziativa nel rispondere alle crescenti necessità delle scuole italiane di arricchire le loro biblioteche. Cipolletta ha evidenziato lìimpegno congiunto di editori, istituzioni, media, scuole e cittadini nel cambiare positivamente il panorama della lettura in Italia. Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha elogiato l’impegno nobile e meritorio di avvicinare e incoraggiare i giovani alla lettura, sottolineando il valore intrinseco racchiuso tra le pagine di un libro. Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha anch’esso evidenziato l’importanza di iniziative come #ioleggoperché nel promuovere la sensibilità e la profondità attraverso la lettura, specialmente in un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale.

Grande partecipazione

L’edizione 2023 di #ioleggoperché è stata la più partecipata di sempre, con donazioni cresciute del 10% rispetto all’anno precedente. Le regioni più generose sono risultate essere la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto, la Toscana e il Piemonte. Le città più generose includono Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli. In cima alla classifica delle scuole più fortunate per il numero di libri donati si trova la scuola dell’infanzia ‘Cuore di Mamma’ di Triggiano (Ba), seguita da quattro scuole di I grado che hanno ricevuto più di 500 libri ciascuna. La libreria ‘Potere ai bambini’ di Varese è stata la più attiva, con il transito ben 1.839 libri per l’iniziativa. Tra i titoli più donati spiccano i classici ‘Il piccolo principe’, ‘Il ladro di foglie’, ‘Il meraviglioso mago di Oz’ e ‘La fabbrica di cioccolato’.

