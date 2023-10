Report Motus-E: in Italia è boom di colonnine di ricarica per auto elettriche

In Italia, nell’arco di un anno, le colonnine di ricarica per auto elettriche sono cresciute del 44,1%. In particolare, dal monitoraggio trimestrale Motus-E emerge che al 30 settembre 2023 i punti di ricarica pubblici distribuiti sul territorio nazionale, senza dimenticare la rete autostradale, raggiungono quota 47.228 rispetto ai 32.776 registrati nello stesso mese del 2022. Inoltre, il report Motus-E mostra che, con 8.094 ‘charging point’, la Lombardia è in cima alla classifica delle regioni con più punti di ricarica e la Campania, con ben 2.212 punti installati, è la regione con l’incremento più consistente.

La transizione

I dati dell’associazione italiana Motus-E, costituita da operatori industriali, filiera automotive, mondo accademico e movimenti di opinione, per accelerare il cambiamento verso la mobilità elettrica, mostrano che, solo nel trimestre tra luglio e settembre 2023 sono stati messi a terra 2.018 nuovi punti di ricarica. Con le nuove aggiunte, l’installazione totale dell’anno ha raggiunto quota 14.452. Il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso afferma: “La grande espansione della rete testimonia l’impegno degli operatori per dotare il Paese di un’infrastruttura realmente strategica e al servizio dei cittadini”. Questo, è un impegno che dà ancora la possibilità all’Italia di rimettersi in scia ai grandi paesi europei per quanto riguarda la transizione alla mobilità elettrica che, come mostrato nel report, eccelle nei punti di ricarica ma è “molto indietro nella penetrazione delle auto elettriche, sia in termini assoluti che come quota di mercato rispetto a ibride e auto diesel e benzina”. La quota sul totale dei veicoli resta infatti sotto il 10%, lontana dai risultati degli altri grandi mercati auto europei (dati Motus-E).

A breve nuovi bandi

“Attendiamo a breve il lancio dei nuovi bandi PNRR per l’installazione delle colonnine di ricarica ad alta potenza in città e in ambito extraurbano”, sottolinea Francesco Naso, “se utilizzate pienamente, queste risorse daranno all’Italia una rete di ricarica davvero all’avanguardia, pronta a supportare la crescita dei veicoli full electric prevista dal Governo nell’ultimo aggiornamento del Piano energia e clima”. L’obiettivo 2030 delle rinnovabili sui consumi finali lordi è passato da un 30% ad un 40%.

La Campania segna maggior aumento di installazioni

Il report Motus-E mostra che i ‘charging point’ nel sud sono il 23% del totale nazionale, con le regioni settentrionali che continuano a ospitare la quota maggiore (il 56%). Se la Lombardia guida la classifica delle regioni con l’infrastruttura di ricarica più capillare (oltre 8 mila stazioni), quasi il doppio del Piemonte che si posiziona sul secondo gradino del podio (con 4.713 punti ricarica), è però la Campania quella che nel 2023 ha registrato l’incremento più consistente, con 2.212 punti ricarica installati dallo scorso gennaio. Per quanto riguarda le colonnine di ricarica installate in autostrada, dal report emerge che alla fine dello scorso settembre erano 851 (presenti in quasi un terzo delle aree di servizio), in crescita del 57% rispetto all’anno precedente.

Condividi questo articolo: